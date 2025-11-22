Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Wirf einen Blick in Deine Zukunft und erfahre, wie die Konstellation der Himmelskörper Dein Leben beeinflusst. Die nächste Horoskop -Woche verspricht Aufwind, doch trotzdem musst Du einige Dinge beachten, um durchstarten zu können. Das Wochenhoroskop für Widder vom 24.11. bis 30.11.2025 verrät Dir, wie Du Dein Schicksal lenken kannst.

Liebe und Partnerschaft

Du wirkst sehr warmherzig und erotisch. Du siehst das Spiel mit dem Feuer vor Deinen Augen. Verbrenne Dich nicht! Auch wenn Dein Temperament zum Vorschein kommt, so solltest Du Dich doch lieber auf Mitgefühl und eine friedliche Einigung konzentrieren. Ob liiert oder solo, Du kommst schnell in Kontakt. Es erwarten Dich schöne und erfüllende Momente. Die tiefe Leere in Deinem Inneren wird von starken Emotionen erfüllt und Du strahlst Freude aus.

Gesundheit und Fitness

Versuche, mit Kräutertee den Magen zu beruhigen. Vorsicht vor zu großer Überanstrengung. Kuriere eine Erkältung unbedingt richtig aus, das verhindert Nachwehen. Natürlich weißt Du, wie wichtig Bewegung ist. Warum tust Du dann nichts? Sport sollte wirklich einen festen Platz in Deinem Terminkalender haben.

Beruf und Finanzen

Du musst mit einem hartnäckigen Gegner rechnen, sei vorsichtig. Du verfügst über eine rege Denktätigkeit und Mitteilsamkeit. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken präzise formulierst. Zeige durch Deine Bemühungen, dass Du noch viel mehr in der Lage bist, zusätzliche Dinge zu übernehmen und zu organisieren. Ein Arbeitsprojekt ist abgeschlossen, die Anspannung löst sich.