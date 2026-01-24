Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 26.1. bis 1.2.2026

Wochenhoroskop Widder vom 26.1. bis 1.2.2026 | Horoskop der KW 5: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und in Zukunft klüger handeln, heißt es in der nächsten Horoskop-Woche. Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 26.1. bis 1.2.2026 verrät, wie die Liebessterne stehen und worauf es im Beruf wirklich ankommt.

Dein Wochenhoroskop für Widder vom 26.1. bis 1.2.2026.
Dein Wochenhoroskop für Widder vom 26.1. bis 1.2.2026.  © 123rf.com/artemisia1508

Was sagen die Sterne über das Tierkreiszeichen Widder? Die inspirierenden Horoskope wissen mehr:

Bildquelle: Midjourney/TAG24
Wochenhoroskop Widder: 21.3. bis 20.4.

Liebe und Partnerschaft

Du hast eine starke erotische Ausstrahlung, super für ein Liebes-Date. Frage nicht nach wann und wo, Du weißt doch: Unverhofft kommt oft. Deine frechen Flirtsignale sind ganz schön ermutigend. Jemand versucht, Deinen Schatz zu beeinflussen, kläre die Sache. Auf diese extravagante Liebesbeziehung hast Du schon lange gewartet.

Gesundheit und Fitness

Nimm Dir mehr Zeit, um für Dein eigenes Wohlbefinden zu sorgen. Je besser es Dir geht, desto leistungsfähiger bist Du. Positive Gedanken kräftigen auch den Körper. Bei Deinem Laufpensum solltest Du Dich nicht überfordern. Vergiss die Sorgen und Lasten des Alltags und suche in der Freizeit Ruhe und Erholung bei Deinen Hobbys.

Beruf und Finanzen

Deine Geschäfte kommen erst dann richtig voran, wenn Du unter Menschen gehst und die richtigen Kontakte knüpfst. Noch bist Du zu lahm. Habe keine Angst, Dein Arbeitsplatz ist sicher! Weil Du die Dinge von oben herab betrachtest, vertrittst Du ein übergeordnetes Prinzip, das Du zum Wohle aller einsetzen kannst. Was Du beruflich jetzt beginnst, kommt leider nur langsam voran.

Titelfoto: 123rf.com/artemisia1508

