Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 25.12. bis 31.12.2023

Weitere Erkenntnisse in Bezug auf Dein Leben kannst Du mit den Horoskopen für Widder gewinnen:

Liebe und Partnerschaft

Es gibt noch offene Fragen. Die solltest Du schnell klären und Dich nicht immer wieder mit schlaflosen Nächten quälen. Klarheit bringt Frieden. Du festigst Deine Position, wenn Du Dich auf ein überschaubares Wagnis einlässt. Du bist dazu bereit und erhältst die dafür notwendige Power. Und wenn die Lebensenergie mal schwächelt, warte lieber ab und wähle jetzt nicht den falschen Weg. Gefühlstiefe, Liebe, Nähe und sogar Formen der Angst sind zurzeit Deine ständigen Begleiter. Nimm das als gegeben an und verdränge nichts.

Gesundheit und Fitness

Spitzenkondition, jetzt hängst Du alles problemlos ab. Gute Zeit, um Pfunde zu verlieren. Stelle Deine Ernährung um, treibe viel Sport und verzichte auf Süßigkeiten. Du fühlst Dich sehr ausgeglichen und kraftvoll. Vermeide aber allzu strapaziöse Aktivitäten.

Beruf und Finanzen

Deine Erfolgssträhne hält an. Lasse Dich nicht einschüchtern. Viel Neid spricht aus den unqualifizierten Kommentaren Deiner Mitstreiter. Du bist schlau und rückst Deine Vorteile ins rechte Licht. Dein Verstand ist jetzt besonders lebendig. Du bist schlagfertig und wach. In einer Gesprächsrunde überzeugst Du durch treffende Argumente. Wenn Du jetzt gerne Kommunikation betreibst oder Diskussionen führst, dann horche auch hin, was andere zu sagen haben!