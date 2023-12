Jahreshoroskop 2024 Widder: Das erwartet Dein Sternzeichen im Sonnenjahr

Jahreshoroskop 2024 fürs ⭐ Sternzeichen Widder | Der Blick in die Zukunft für Mann + Frau. Alles zu Liebe, Gesundheit, Erfolg, Glück & Finanzen | TAG24

Widder: 21. März bis 20. April Positive Energie, Glücksmomente in der Liebe, Schaffenskraft - dafür sorgt die Sonne im Jahr 2024 für alle zwölf Sternzeichen. Können Widder-Frauen und Widder-Männer ihre Ziele verwirklichen? Nimmt ihre Karriere an Fahrt auf und erleben sie romantische Liebesnächte? Das kostenlose Jahreshoroskop 2024 weiß mehr zu den Lebensbereichen wie Beruf, Gesundheit, Finanzen und Liebe. Hier gibt es die Jahreshoroskope aller Sternzeichen.



Das kostenlose Jahreshoroskop für das Sternzeichen Widder im Astro-Jahr 2024. © Midjourney/TAG24, CB

Horoskop Widder 2024 - Das Wichtigste im Überblick

Wie wird 2024 für Widder-Frauen? Das Sonnenjahr entfacht in ihnen ein erotisches Feuer. Venus und Jupiter versprechen ein Jahr voller Liebe, Lust und Leidenschaft. Nach einer kurzen Verschnaufpause im Frühsommer flirtet die Widder-Frau im Juli und August wieder überall. Abenteuerlich wird es dann durch geheimnisvolle Affären. Sie bekommt in diesem etwas verrückten Jahr Chancen von allen Seiten und alles gelingt ihr, als hätte sie magische Hände. Bereits im Februar heimst sie die ersten Erfolge ein. Merkur begleitet sie bis Mai. Die Sommermonate zeigen sich entspannt. Geduldiges, überlegenes Handeln im Herbst macht sich im November und Dezember bezahlt. Wie wird 2024 für Widder-Männer? Er strahlt von innen und weiß genau, wie er seiner bzw. seinem Auserwählten den Kopf verdrehen kann. Romantische Momente versüßen im Mai sein Leben. Singles sollten im Sommer die Augen offenhalten. Mit Venus macht auch noch im Herbst das Spiel mit dem Feuer Spaß. Wenn im November die Nebelschleier aufsteigen, ist der Widder-Mann empfänglich für Streicheleinheiten. Auf zu neuen Ufern heißt es in diesem Jahr. Anfang des Jahres kann er über diverse Angebote nachdenken. Im Frühjahr lassen sich wichtige Verträge abschließen. Im August begeistert er Andere für seine Ideen, Gehaltserhöhungen sind möglich. Wenn er genügend Geduld mitbringt, so kann er im November oder Dezember neue Wege einschlagen.

Widder-Frau: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Ihr loderndes Feuer ist nicht zu übersehen - Vorsicht, man kann sich verbrennen! Power pur verspricht das Sonnenjahr. Mit Jupiter hat die Widder-Frau im zweiten Halbjahr den Erfolg auf ihrer Seite. Trotzdem sollte sie darauf achten, nicht den Überblick zu verlieren. Den Rausch der Sinne erlebt sie im Mai. Auch der Herbst zeigt sich mit goldenen Liebestagen. Leichte Anspannungen muss sie im Juni wegstecken. Es wird ihr jedoch gelingen, wenn sie sich gut im Griff hat. Geschäftlich und beruflich zeigen sich im Frühjahr einige Möglichkeiten, Pläne zu realisieren. Auch jetzt heißt es, wohlüberlegt zu handeln, sonst kann es passieren, dass im Herbst der Schuss nach hinten losgeht. Die Finanzen sind allgemein positiv gestellt.

Astro-Jahresbarometer für die Widder-Frau

Du bist Widder-Frau? Das ist Dein Astro-Jahresbarometer für 2024. © RTV

Liebe, Beruf und Gesundheit für Widder-Frauen

Liebe, Flirt, Partnerschaft Das Sonnenjahr entfacht in der Widder-Frau ein erotisches Feuer, das überall lodert. Aber Vorsicht, man kann sich gewaltig daran verbrennen. Knisternde Momente gibt es im Januar, heiße Liebesspiele im Mai. Sie ist unwiderstehlich. Im Juni zeigt sie etwas die kalte Schulter. Dafür flirtet sie im Juli und August in alle Richtungen. Das Interesse ist vermutlich jedoch nur von oberflächlicher Natur. Leider kann es zu Eifersuchtsszenen kommen. Das könnte Folgen nach sich ziehen, die sie später bereut. Abenteuerlich wird es im November durch geheimnisvolle Affären. Erfolg und Finanzen Alles ist möglich in diesem etwas verrückten Jahr. Die Widder-Frau bekommt Chancen von allen Seiten und alles gelingt ihr, als hätte sie magische Hände. Trotzdem sollte sie immer darauf achten, nicht über das Ziel hinauszuschießen. Wenn sie Nacharbeit leisten muss, kann der Profit verloren gehen. Im Februar heimst sie für ihre Projekte die ersten Erfolge ein. Merkur begleitet sie bis Mai, sichert Verhandlungen und winkt mit Vertragsabschlüssen. Die Sommermonate zeigen sich entspannt. Im Herbst besser nicht unüberlegt vorpreschen. Geduld und Überlegenheit machen sich im November und Dezember bezahlt. Nun kann sie die wohlverdiente Ernte einfahren. Gesundheit und Fitness Sie strotzt nur so vor Kraft und Tatendrang. Für gesundheitliche Themen nimmt sie sich allerdings kaum Zeit. Wenn sie es so richtig wissen will, kann sie das Frühjahr nutzen. Die Widder-Frau ist voller Elan und je mehr sie sich auspowert, umso wohler fühlt sie sich. Wenn sie will, kann sie in der zweiten Jahreshälfte selbst eine Sportgruppe ins Leben rufen. Das wäre stimmig. Sie schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Für ein gezieltes Ernährungs- oder Sportprogramm eignet sich der Monat Mai oder später wieder der September. Dann allerdings ist Disziplin gefragt. Die wird sie nur schwer aufbringen, obwohl es wichtig wäre. Im Spätherbst fühlt sie sich ausgelaugt.

Stärken und Schwächen der Widder-Frau

Sie will und wird alles erreichen - falls sie genug Durchhaltevermögen hat. Diese faszinierende Persönlichkeit gehört als Widder zum Feuerelement. Und Feuer ist ein Sinnbild für Leidenschaft. Am Anfang betrachtet sie ihr Gegenüber grundsätzlich als ihre Beute. Sie arbeitet am liebsten dort, wo es um Herausforderung und Führung geht. Sie jettet durch die Welt und entwickelt neue Projekte. Nirgendwo hält sich die Widder-Frau lange auf, sondern überlässt die lästige Kleinarbeit Anderen. Wer von einer harmonischen Zweisamkeit träumt, liegt falsch. Aber wer eine lebendige Gemeinschaft sucht, die manchmal laut, dramatisch, dann wiederum mal leise und sehr zärtlich ist, findet kaum etwas Besseres als diese nicht ganz so einfache Dame. Was sie stark macht: Aufrichtig und direkt geht sie geradlinig ihren Weg. Unbekümmert ist ihr Umgang mit anderen Menschen. Ihr enormer Optimismus sowie ihre Offenheit und Begeisterungsfähigkeit sind ansteckend. Sie braucht Aufgaben, die sie anfeuern und motivieren. Ihr Mut und ihre Kraft geben der Widder-Frau eine autoritäre Ausstrahlung. Sie ist leidenschaftlich, wenn es darum geht, die Liebe zu leben, und sucht die Herausforderung auf allen Ebenen. Aufgrund ihrer Unternehmungslust und Fantasie wirkt sie auf Andere sehr anziehend. Sie ist ein absoluter Karrieremensch, Kindern aber auch eine pflichtbewusste und fürsorgliche Mutter. Schnell lässt sie sich begeistern, ist offen für Neues und - wenn es darauf ankommt - eine äußerst hilfsbereite Lady. Was sie schwach macht: Diese Kampfmaschine kann sehr verletzend sein. Nicht immer kommt ihr kompromissloses Verhalten gut an. Aus Gedankenlosigkeit stößt die Widder-Frau Menschen teils rücksichtslos vor den Kopf. Objektive Gesichtspunkte Anderer kümmern sie nicht. Sie erklärt sich die Welt so, wie sie es gerne haben will. Durch ihre kurzsichtige Lebenseinstellung geht sie meist unüberlegt an Aufgaben heran und führt diese dann auch nicht zu Ende. Ihre Körperhaltung ist oft eine Kampfansage an das gesamte Umfeld. Wenn sie ihre scharfzüngigen Kommentare abgibt, dann geht so mancher in Deckung, denn sie trifft dabei mit Sicherheit ins Schwarze. Fazit:

Das Sonnenjahr hält für die Widder-Frau jede Menge Power bereit. Wenn sie wohlüberlegt handelt und nicht völlig den Überblick verliert, kann sich das Sternzeichen auf ein erfolgreiches Jahr sowohl in beruflicher Hinsicht als auch in Liebesdingen einstellen.

Widder-Mann: So wird 2024 laut Jahreshoroskop

Im Sonnenjahr ist er kaum zu übersehen - seine Energien streben nach außen. In diesem Jahr hat er es in der Hand, alle Chancen und Möglichkeiten für sich zu nutzen. Heiße Flirts im Januar erwärmen die kühle Jahreszeit. Was tut er wirklich für sich? Das wird die Frage im Frühjahr. Der Widder-Mann spürt genau, dass es Zeit wird, etwas zu verändern. Er braucht noch etwas Geduld, denn im Mai lösen sich die Dinge zum Teil von allein. Er lernt neue Menschen kennen, die ihm vor allem im Spätherbst nützlich zur Seite stehen. Wenn er nicht immer mit dem Kopf durch die Wand will, kann er davon profitieren. Er versteht es, zu argumentieren, und kann geschäftlich und beruflich im Spätherbst die richtigen Weichen stellen.

Astro-Jahresbarometer für den Widder-Mann

Du bist Widder-Mann? Das ist Dein Astro-Jahresbarometer für 2024. © RTV

Liebe, Beruf und Gesundheit für Widder-Männer

Stärken und Schwächen des Widder-Manns