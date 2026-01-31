Wochenhoroskop Widder: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis 8.2.2026

Wochenhoroskop Widder vom 2.2. bis 8.2.2026 | Horoskop der KW 6: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

In der nächsten Horoskop-Woche verleihen die Sterne, Planetenbewegungen und Mondenergien Frau und Mann im Sternzeichen Widder Energie, welche sie in Liebe, Gesundheit und Beruf gut gebrauchen können. Welchem Lebensbereich Du besonders viel Aufmerksamkeit schenken solltest, steht im Wochenhoroskop für Widder vom 2.2. bis 8.2.2026.

Dein Wochenhoroskop für Widder vom 2.2. bis 8.2.2026.
Dein Wochenhoroskop für Widder vom 2.2. bis 8.2.2026.

Erschaffe ein Leben in Harmonie. Die Horoskope für Widder unterstützen Dich auf Deinem Lebensweg:

Wochenhoroskop Widder: 21.3. bis 20.4.

Liebe und Partnerschaft

Eine Partnerschaft, in der Dir nicht ganz wohl zumute ist, solltest Du jetzt beenden. Achte bei der Aussprache auf Fingerspitzengefühl. Gefühlsmäßige Verletzungen haben manchmal das Resultat, dass Du Dich gegen alles abschirmst. Lasse es nicht so weit kommen. Du bist dem Schatz gegenüber nicht sehr kompromissbereit. Mit harten Worten werdet Ihr Euch nicht einig werden. Zeige mehr Gefühl. Deine magische Ausstrahlung bezaubert und lässt so manche Herzen höher schlagen.

Gesundheit und Fitness

Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Deine beste Energiequelle ist zurzeit Dein Zuhause. Körper und Seele brauchen mehr Ruhe und Ausgleich. Räume einmal richtig bei Dir auf. Mache Urlaubspläne, nutze Deinen Schwung und setze Dinge in die Tat um.

Beruf und Finanzen

Jetzt kommt es auf eine genaue Planung und Zielsetzung an. Schaue genau hin und erledige das, was auf Deiner Liste ganz oben steht. Wärst Du nicht so ungeduldig, würde Dir manches wesentlich leichter fallen. Aus Deiner Dynamik heraus handelst Du so, dass Du gewinnend wirkst. Das bringt Vorteile bei Kunden, Behörden und Vorgesetzten. Du bist nicht unschuldig an der angespannten Arbeitsplatzsituation.

