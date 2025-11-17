Wochenhoroskop Widder: So wird die neue Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Meinen es die Sterne in der kommenden Woche gut mit Dir? Im kostenlosen Wochenhoroskop für Widder vom 17.11. bis 23.11.2025 erfährt Dein Sternzeichen, welche Energie Neptun, Venus und Merkur ausstrahlen und was Körper und Seele gerade am dringendsten brauchen. Nutze die neue Horoskop -Woche, um in der Liebe eine unvergessliche Zeit zu erleben.

Liebe und Partnerschaft

Augen auf, es bahnt sich ein Kollegenflirt an. Jemand wirft mit einem Lächeln alle Deine Vorsätze über den Haufen. Fragen, warum Dinge so geschehen, tauchen immer wieder auf, und nicht immer findest Du eine direkte Antwort darauf. Vertraue, frage nicht. Du fühlst Dich beflügelt und von Zuversicht und positiver Stimmung getragen. Schiebe jetzt einfach einmal alle Probleme von Dir.

Gesundheit und Fitness

Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Unerfüllte Sehnsüchte können auch auf das Gemüt schlagen. Lenke Dich mit Sport ab. Eine Fahrradtour oder Joggen im Wald würde helfen. Menschlich enttäuscht verspürst Du unangenehme Nachwirkungen. Die Freizeit dient der Erholung und nicht dazu, Dir neuen Stress aufzubauen.

Beruf und Finanzen

Eine persönliche Glanzleistung lässt Dich plötzlich im Rampenlicht erstrahlen. Deine Begeisterung für ein neues Vorhaben kann jetzt die größten Pessimisten mitreißen. Versichere Dich der Unterstützung Deiner Kollegen. Probleme mit Deinen Vorgesetzten sind begründet. Zeige mehr Engagement, dann dürften die Auseinandersetzungen wieder verfliegen. Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir noch die Luft aus.