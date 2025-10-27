Wochenhoroskop Widder: So wird die neue Woche vom 27.10. bis 2.11.2025

Die neue Horoskop -Woche könnte eine richtige Liebeswoche werden, denn Planeten wie Venus, Merkur oder Neptun lösen einen wunderbaren Energiemix in diesem Sternzeichen aus. Das kostenlose Wochenhoroskop für Widder vom 27.10. bis 2.11.2025 warnt Widder-Frauen und Widder-Männer aber vor voreiligen Entschlüssen im Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Liebe, Lust und Leidenschaft stehen jetzt auf dem Programm. Jemand liegt ganz auf Deiner Wellenlänge und kann Dein Herz berühren. Es geht jetzt um Sicherheit, Zugehörigkeit, Treue und Vertrauen. Du und Dein Lieblingsmensch seid ein eingeschworenes Team. Angriffe von außen verpuffen.

Gesundheit und Fitness

Du bist optimistisch, und Deine geistigen sowie seelischen Kräfte sind auf dem Höhepunkt. Wie wäre es mit einem Vitamincocktail? Das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf. Alles wird für Dich etwas zu anstrengend, auch wenn es nicht danach aussieht. Nimm Dir weniger vor und lege Ruhepausen ein. Je ausgeglichener Deine Seele ist, umso wohler fühlt sich Dein Körper. Frische Dein Liebesleben auf, das bewirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Keiner Deiner Kollegen versteht so richtig, was Du eigentlich wirklich willst. Du verfügst über eine rege Denktätigkeit und Mitteilsamkeit. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken präzise formulierst. Sehr motiviert und diszipliniert bist Du in der nächsten Zeit auf Erfolg getrimmt. Du musst Aufmerksamkeit erzeugen und Dich wichtig machen. Wenn Du im Hintergrund bleibst, werden Deine Fähigkeiten nicht erkannt.