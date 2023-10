Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 16.10. - 22.10.2023

Wirf einen Blick in das Horoskop für die aktuelle Woche und tauche ein in die Welt der Astrologie. Laut kostenlosem Wochenhoroskop für Zwillinge vom 16.10. bis 22.10.2023 ist es Zeit für klare Worte - in der Liebe wie auch im Beruf.

Liebe und Partnerschaft

Warum soll Dein Partner oder Deine Partnerin immer "Ich liebe Dich" sagen? Spürst Du nicht, dass es so ist? Dies ist eine Zeit der impulsiven Unternehmungen, vielleicht auch für Liebesabenteuer und Handlungen romantischer und sinnlicher Art. Du gehörst als Single eindeutig zu den Gewinnern in Sachen Liebe. Auch wenn alles etwas schwerfällig beginnt, der Liebesrausch kommt.

Gesundheit und Fitness

Finde Deinen Rhythmus. Es geht um die Einheit von Körper, Geist und Seele. Du bist dann endlich wieder entspannt. Lehne Dich zurück, atme tief durch und genieße diesen herrlichen, sorgenfreien Augenblick. In den nächsten Tagen bist Du seelisch und körperlich besonders belastbar.

Beruf und Finanzen

Die Pflicht ruft: Du solltest jetzt endlich mal richtig Gas geben, indem Du vor allem Verantwortung übernimmst! An Deiner Leistung gibt es dennoch nichts auszusetzen, sei also nicht so unzufrieden. Glaube fest an Dich und Deine Ziele. Wenn Du mit Deinem Arbeitstempo so weitermachst, hängst Du alle ab.