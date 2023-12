Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 18.12. bis 24.12.2023

Kommen die Gefühle der Zwillinge in der aktuellen Horoskop Woche ins Schwanken? Wie die Liebessterne stehen und ob im Beruf endlich der große Erfolg anklopft, verrät das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 18.12. bis 24.12.2023.

Nimm die Kraft der Astrologie mit in Deinen Alltag und erfahre in den Horoskopen bei TAG24 mehr über Dein Sternzeichen:

Liebe und Partnerschaft

Achte liebevoll auf die Bedürfnisse Deines Partners oder Deiner Partnerin. Dadurch wird sich Freude und Harmonie zwischen Euch beiden ausbreiten und festigen. Alles, was Du bisher mit Erfolg verdrängt hast, will jetzt nach außen. Machtkämpfe und Eifersuchtsdramen können die Folge sein. Man wird Dich diese Woche zu einer Entscheidung drängen, die Dir nicht leichtfällt. Dein Partner oder Deine Partnerin wird Dir ein Zugeständnis abverlangen. Du bist munterer, lebst bewusster und wirkst leichter und zuversichtlicher als sonst. Das stärkt Deine Persönlichkeit und macht Dich begehrt.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du erste Anzeichen einer Krankheit verspürst, solltest Du überprüfen, welche Ursache Dein Unwohlsein hat. Du bist sportlich nichts mehr gewöhnt, deshalb bekommst Du Muskelkater. Aussprachen erleichtern Herz und Seele. Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief.

Beruf und Finanzen

Sei nicht entmutigt, wenn etwas nicht so klappt oder andere Dinge dazwischenkommen - morgen ist auch noch ein Tag. Du hast immer wieder den Eindruck, nur von Widersachern umgeben zu sein. Reflektiere Dich allerdings auch immer wieder selbst. Deine Berufschancen könnten besser nicht sein. Selbst mit minimalem Aufwand fährst Du maximale Erfolge ein. Also lasse Dir im Job nicht so einfach die Zügel aus der Hand nehmen. Traue Dir ruhig etwas mehr zu, Du schaffst das!