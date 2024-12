Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 23.12. bis 29.12.2024

Die neue Horoskop-Woche bietet Dir jede Menge Gelegenheiten, um zu glänzen, Projekte zu beenden, neue Wege zu gehen und endlich hinter Dir zu lassen, was Dich in der Vergangenheit verletzt hat. Du fragst Dich, was genau Du dafür tun musst? Das aktuelle Wochenhoroskop für Zwillinge vom 23.12. bis 29.12.2024 klärt Dich darüber auf.