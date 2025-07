Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die aktuelle Woche vom 21.7. bis 27.7.2025

Das Wochenhoroskop für Zwillinge vom 21.7. bis 27.7.2025 verrät, dass die Sterne günstig stehen , um Deine eigenen Grenzen zu überwinden und Dein Schicksal selbst zu gestalten. Stelle Dich in dieser Horoskop -Woche D einen Ängsten! Es gibt keinen Grund, Dich auf Deinem Weg in die Zukunft ausbremsen zu lassen.

Liebe und Partnerschaft

Du bist doch nicht allein auf der Welt. Partnerschaft funktioniert nur über Rücksichtnahme. Gegensätze ziehen sich an, so könnte jetzt Dein Liebesmotto lauten. Eine Partnerschaft, in der Dir nicht ganz wohl zumute ist, solltest Du jetzt überdenken. Achte bei der Aussprache auf Fingerspitzengefühl. Du kannst eine Zweisamkeit erleben, nach der Du Dich schon lange gesehnt hast.

Gesundheit und Fitness

Ein besonderes Stimmungshoch sorgt für gute Laune und Zufriedenheit. Kleine Zipperlein machen Dir das Leben schwer. Du solltest Dich daher mehr ablenken. Nimm Dir Zeit für einen gründlichen Körpercheck. Deine Leistungskurve steigt, werde nicht übermütig. Mit kleinen Unpässlichkeiten musst Du rechnen.

Beruf und Finanzen

Du weißt genau, welche Register Du ziehen musst, um Dein Ziel zu erreichen. Beurteile Deine berufliche Situation ernst, keine gewagten Manöver! Schuldgefühle hast Du doch gar nicht nötig. Deine seelische Beschaffenheit ist stabil. Vertraue auf Dich und Du wirst erfolgreich sein. Beruflich bahnt sich eine positive Veränderung an.