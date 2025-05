Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 26.5. bis 1.6.2025

Lasse Dich überraschen, was die aktuelle Horoskop -Woche für Dein Sternzeichen in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf bereithält. Das kostenlose Wochenhoroskop für Zwillinge vom 26.5. bis 1.6.2025 empfiehlt ein wenig mehr Sensibilität und Harmonie im Liebesleben.

Liebe und Partnerschaft

Steigere Dich nicht in unerfüllte Wünsche hinein, das kostet zu viel Energie und bringt Dich nicht weiter. Das soll eben jetzt nicht sein, lasse los. Du hast es leichter, wenn Du zu Dir selbst stehst. Der Kosmos verwöhnt Dich und schickt Dir nur das, was zu Dir passt! Dein Schatz zieht nicht mit? Bleibe cool, getrennte Unternehmungen wirken manchmal Wunder. Träumerei und Liebe gehen bei Dir oft Hand in Hand. Aber übersieh vor lauter rosaroten Wolken nicht, dass ein Gewitter in der Luft liegt.

Gesundheit und Fitness

Wundere Dich nicht, wenn Du heute einen gewaltigen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut, und Dein Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren. Wenn Du anderen hilfst, solltest Du Dich dabei selbst nicht vergessen. Du reagierst derzeit äußerst empfindlich auf falsche Ernährung. Ordnung und Sauberkeit sind jetzt wichtig für Dein persönliches Wohlbefinden.

Beruf und Finanzen

Sehr klug und weitsichtig sind Deine Überlegungen. Jetzt kann der Neustart gelingen. Alles läuft wie am Schnürchen. Selbst mit Deinen Gegnern kommst Du jetzt gut aus. Passe trotzdem gut auf Dich auf. Deine Vorstellungen und die des Partners bzw. der Partnerin gehen ziemlich auseinander, aber mit etwas Diplomatie ist schnell ein Kompromiss gefunden. Super, Du erhältst genau das Quäntchen Glück, das Du zum Erfolg brauchst.