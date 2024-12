Jahreshoroskop 2025 Zwillinge: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Auch 2025 sendet das Universum wichtige Botschaften an alle Zwillinge-Geborenen, dieses Mal unter der sanften und verführerischen Führung der Venus. Wer diese Impulse versteht und auf sein Herz hört, kann das kommende Jahr voller Harmonie, Liebe und Erfolg gestalten. Welche Überraschungen das Venusjahr in allen Lebensbereichen bereithält, erfährst Du im kostenlosen Jahreshoroskop 2025 für Zwillinge – entdecke Dein persönliches Glück!

Der Zwillinge-Mann kommt 2025 auf seine Kosten. Er flirtet, weiß aber nicht genau, was er will. Im Februar und März verbringt er kuschelige Stunden. Paare planen mehr Zeit für sich ein. Im Mai spielen die Gefühle verrückt. Wenn er sich jetzt entscheidet, entstehen schöne Bindungen. Der Juli eignet sich für Flirts. Ab September bieten sich bei Spaziergängen Chancen.

Die Zwillinge-Frau startet leicht und beschwingt ins Jahr 2025, ein Glückspilz auf ganzer Linie. Vor allem das erste Halbjahr steht im Zeichen von Wachstum und Entwicklung, denn Jupiter begleitet sie. Auch Venus setzt starke Akzente, was ihr viele schöne Momente und Chancen beschert. Doch die Fülle an Möglichkeiten macht es ihr schwer, klare Entscheidungen zu treffen. Mit Venus an ihrer Seite werden Februar und März leidenschaftliche und erotische Monate, wohingegen der Juli Romantik pur verspricht. Positive Entwicklungen im Beruflichen zeichnen sich schon zu Jahresbeginn ab und ihr redegewandtes Geschick bringt der Zwillinge-Frau viele Pluspunkte ein.

Beruflich startet sie mit vielen Möglichkeiten ins Jahr. Jupiter, der schon zu Jahresbeginn in ihrem Tierkreiszeichen steht, sorgt dafür, dass sich Erfolgschancen häufen. Im Mai kann sie bereits Erfolge einfahren, wenn sie sich konzentriert und bei der Sache bleibt. Da Merkur Missverständnisse bringt, sollte das Sternzeichen Zwillinge im März bei Verträgen vorsichtig sein. Im Juli droht Gefahr, sich zu verzetteln. Unerwartete Ausgaben im Oktober könnten Unruhe stiften. Die Finanzen lassen sich im Februar und November regeln. Im Sommer kommt es zu Geselligkeit am Arbeitsplatz, aber auch zu Veränderungen. Zum Jahresende hat sie alles im Griff.

2025 wird ein schwungvolles Jahr für die Zwillinge-Frau. Ihr Plappermäulchen steht nicht still und ihr freundliches und lustiges Auftreten kommt bei allen gut an. Mit ihr will jeder um die Häuser ziehen und sie hat die Qual der Wahl, mit wem sie die Freuden des Lebens genießen möchte. Besonders im Mai wird es erotisch spannend! Da ist sie kaum zu bremsen. In den Sommermonaten, im Herbst und im November wartet ein Wechselbad der Gefühle auf sie. Ob Paare oder Singles, alle finden ihre Erfüllung, denn die Zwillinge-Dame ist einfach unwiderstehlich. Ihre Schwachstelle ist bloß, dass sie sich nicht so richtig entscheiden kann.

Flexibilität sowie geschicktes und taktisches Vorgehen sind ihre Stärken, mit denen die Zwillinge-Frau alle Schwierigkeiten leicht zu umgehen weiß. Sie flirtet gerne und viel und die schönsten Liebesbriefe stammen aus ihrer Feder. Sie hat eine starke, erotische Anziehungskraft, sowohl vom Aussehen her als auch durch ihre unbeschwerte Art. Problemlos kombiniert die Zwillinge-Frau ihre familiären oder beruflichen Pflichten mit ihren eigenen vielfältigen Interessen. Ihre unterhaltsame Art sowie Toleranz, Gewandtheit und Schlagfertigkeit bringen Schwung in jede Diskussion und beziehen alle mit ein. Ihre spontanen Einfälle machen sie jedoch manchmal etwas unberechenbar.

Seine Glückssträhne aus dem vergangenen Jahr setzt sich mit Jupiter in seinem Tierkreiszeichen für den Zwillinge-Mann bis Mitte Juni 2025 fort. Das Venusjahr zeigt besonders im Mai, dass dieser kleine Träumer bei potenziellen Partnerinnen bzw. Partnern sehr gefragt ist. Das ist sein Monat – da passt alles. Aber auch im Juli ist seine Persönlichkeit einfach unwiderstehlich, und sein Wortschwall nicht aufzuhalten. Sein Geist ist hellwach. Alles, was der Zwillinge-Mann für sich erreichen möchte, sollte er im ersten Halbjahr einplanen. Im September küsst ihn dann erneut die Muse und Geschäfte lassen sich unter Dach und Fach bringen. Unzufriedenheiten steckt er allgemein gut weg.

Liebe, Flirt, Partnerschaft:

Er kommt dieses Jahr voll auf seine Kosten, was die Liebe angeht. Er flirtet was das Zeug hält, weiß jedoch nicht so recht, was er will und tanzt so manchem Menschen auf der Nase herum. Und doch: Man mag ihn. Bereits im Februar und im März kann es zu kuscheligen Begegnungen kommen. Feste Paare planen mehr Zeit für sich ein und fühlen sich einfach wohl. Der Wonnemonat Mai hat es in sich; da spielen die erotischen Gefühle verrückt. Wenn der Zwillinge-Herr jetzt weiß, was er will, können wunderbare Verbindungen entstehen. Der Juli eignet sich für Urlaubsflirts. Wenn sich im September langsam das Laub färbt, bieten sich bei romantischen Spaziergängen Chancen.

Erfolg und Finanzen:

Das Verhandlungsgeschick des Zwillings lässt ihn nicht im Regen stehen. Er sollte seine Glückssträhne im ersten Halbjahr für sich und seine Unternehmungen nutzen. Danach ist die Luft zwar nicht ganz raus, aber es gestaltet sich alles etwas zäher. Saturn in den Fischen weist ihn ab September immer wieder in seine Schranken. Uranus zieht im Juli in sein Tierkreiszeichen ein und kann plötzlich für Veränderungen sorgen, wodurch der Zwillinge-Mann schnell den Überblick verlieren kann. Noch wird er von Venus gestützt, doch auch dieser Joker verlässt ihn im September. Allgemein hat er jedoch alles gut im Griff und die Chance, das Jahr erfolgreich abzuschließen.

Gesundheit und Fitness:

Er fühlt sich gut und kommt gut klar. Ab Juli können die Nerven aber immer mal wieder blank liegen. Sowohl geistig als auch körperlich sollte er für Ruhe und Ausgleich sorgen. Bewegung oder ein Sprung ins Abenteuer sind seine Welt. Er bringt beides nur nicht unter einen Hut. Daher ist es wichtig, bereits zu Jahresbeginn ein klares Programm für sein gesundheitliches und sportliches Tun aufzustellen. Wenn sich erst die Nervosität breitmacht, hat der Zwilling verspielt. Er muss nicht immer „Hansdampf in allen Gassen“ sein, auch die Stille, die Natur und Ruhe tun ihm gut. Schweigetage in einem Kloster wären eine Überlegung wert.