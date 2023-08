Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 28.8. bis 3.9.2023

Liebe und Partnerschaft

Komplimente solltest Du nicht überbewerten, sondern auf Wahrheit überprüfen. Singles, die sich jetzt verlieben, erleben einen berauschenden Eros. Freche Anmachen, eine super Shoppingtour und heiße Flirts kreuzen Deinen Weg. Zeige einem bestimmten Menschen ruhig, wie sehr Du ihn magst. Eine große Portion Leidenschaft hat Dich gepackt. Es wird jetzt so richtig prickelnd. Die Zeit hat sehr viel Gefühl und Romantik zu bieten.

Gesundheit und Fitness

Achte etwas mehr auf Deine Entgiftungsorgane! Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich. Öfter mal innehalten und ausruhen, das gibt neue Kräfte. Nicht so hetzen, sondern auch hin und wieder bewusst langsam sein.

Beruf und Finanzen

Wenn Du Fragen hast, so sprich mit einem Kollegen, der damit vertraut ist. Anstrengende Dinge stehen an. Keine Sorge, Du bist gut dafür gerüstet. Mit wenig Aufwand kommst Du weiter als viele andere. Verliere nicht die Zuversicht in die eigene Person und in Deine Vorhaben. Kämpfe mutig für Deine Überzeugung, dann bist Du auch erfolgreich.