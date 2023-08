Wochenhoroskop Zwillinge: Deine Horoskop Woche vom 7.8. bis 13.8.2023

Was erwartet Dich in der neuen Horoskop Woche? Vielleicht sind es große Gefühle im Liebesleben, gesundheitliche Herausforderungen oder unerwartete Entwicklungen im Beruf. Die Antwort liefert Dir die Astrologie im aktuellen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 7.8. bis 13.8.2023.

Liebe und Partnerschaft

Eine Begegnung weckt zwar Deine Sehnsucht, es wird aber nichts Ernstes daraus. Dir steht der Sinn nach Unterhaltung und Abwechslung und nicht nach Verantwortung. Du wirkst immer sehr kontrolliert und bist nicht ganz frei von Vorteilsdenken. Überhaupt werden Liebe und Gefühle sehr nüchtern angegangen. Je zurückhaltender Du bist, umso mehr erregst Du Aufmerksamkeit.

Gesundheit und Fitness

Reduziere Genussgifte und trinke dafür mehr Wasser. Vermeide zu viel Fitnessprogramm, Du powerst Dich zu sehr aus. Versuche jetzt unter allen Umständen, Spannungen abzubauen. Dein seelischer Zustand ist im Moment keinen großen Belastungen gewachsen. Frische Luft fördert Deine Konzentrationsfähigkeit.

Beruf und Finanzen

Eine wichtige Nachricht kann im Geschäftsleben die rettende Hilfe bringen. Du hast einen ausgesprochen guten Spürsinn für Geschäfte. Handle aber nicht voreilig, sondern warte ab, es lohnt sich. Jetzt kommt es auf eine genaue Planung und Zielsetzung an. Schaue genau hin und erledige das, was auf Deiner Liste ganz oben steht. Wahrhaft bewundernswert, wie Du alles meisterst. Du bist in Topform. Beiße weiterhin die Zähne zusammen und hänge Dich richtig rein.