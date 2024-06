Wochenhoroskop Zwillinge: Die Horoskop Woche vom 3.6. bis 9.6.2024

Geduld ist in dieser neuen Woche das Gebot der Stunde. Was Personen vom Sternzeichen Zwillinge sonst noch in der aktuellen Horoskop Woche erwarten können, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 3.6. bis 9.6.2024.

Liebe und Partnerschaft

Verpacke Deine heißen Gefühle ganz charmant, denn bei der nächsten Party dürfte es sehr erotisch zugehen. Dein Flirt beißt an. Liebe und Gefühle stehen im Mittelpunkt. Widme daher viele schöne Stunden Deinem Schatz, er wird es Dir danken. Eine SMS ist nicht das, was Du brauchst. Du vermisst den Ton einer geliebten Stimme an Deinem Ohr. Nimm den Hörer und rufe an! Du bist so super gut gelaunt, lasse Dich jetzt in der Liebe richtig fallen.

Gesundheit und Fitness

Bürde Dir nicht zu viel auf, Du hast jetzt schon zu kämpfen. Je ausgeglichener Deine Seele ist, umso wohler fühlt sich Dein Körper. Frische Dein Liebesleben auf, das bewirkt Wunder. Entspanne, sammle Kraft für die kommenden Aufgaben. Deine gesundheitliche Konstitution ist überdurchschnittlich gut und Dein Bedürfnis nach Veränderung lässt Dich nicht ruhen. Nutze Deine Kraft!

Beruf und Finanzen

Kleine Rückschläge sind möglich, lasse Dich nicht entmutigen. Geld ist nicht alles. Wenn Du jetzt vor einer wichtigen Entscheidung stehst, überprüfe, ob Dir das berufliche Angebot auch wirklich zusagt. Du solltest Dich im Job deutlich abgrenzen und von niemanden vereinnahmen lassen. Du bist voller Scharfsinn und Klarheit der Gedanken und Überlegungen. Was Du anpackst, hat große Aussicht auf Erfolg. Tue es jetzt!