Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 1.1. bis 7.1.2024

Die Sterne und andere Himmelskörper mahnen Zwillinge-Frau und Zwillinge-Mann in der nächsten Horoskop - Woche vom 1.1. bis 7.1.2024 nicht den einfachen Weg im Leben zu gehen, denn das ist nicht unbedingt der Bessere. Durch Zufall und Umwege ergeben sich laut aktuellem Wochenhoroskop für Zwillinge in Liebe und Beruf erst die glücklichen Fügungen des Schicksals.

Liebe und Partnerschaft

Erotische Abende sind angesagt. Alles wird ein bisschen ruhiger und liebevolle Begegnungen versüßen zauberhafte Augenblicke. Deine Partnerin bzw. Dein Partner hat an Dir schon lange das Interesse verloren, merkst Du das nicht? Warum soll sie oder er immer sagen: "Ich liebe Dich"? Spürst Du es nicht? Dein Herz fühlt sich von einer ganz bestimmten Person angesprochen. Du darfst Deinem Gefühl vertrauen. Ein Treffen solltest Du nicht übereilen.

Gesundheit und Fitness

Dein Zahnarztbesuch ist schon seit langer Zeit überfällig. Chronische Erkrankungen und Depressionen können in diesen Tagen eine Erleichterung erfahren, zumal innere Erregung gedämpft wird. Du bist fit und möchtest es auch bleiben. Also sorge für viel Bewegung an der frischen Luft, für eine gesunde Ernährung und inneren Frieden. Vorsicht bei zu viel Medikamentenkonsum.

Beruf und Finanzen

Manchmal würde man sich von Dir vielleicht etwas mehr Zurückhaltung wünschen. Aber so bist Du nun mal, Du meinst es nicht böse. Nutze Deine günstigen Konstellationen für die Stabilisierung Deiner Stellung und das Erklimmen der Erfolgsleiter. Allerbeste Aufstiegschancen. Bloß nicht von Skeptikern bremsen lassen. Du liegst voll im Trend. Du erreichst jetzt Deine persönliche Rekordmarke, das gibt so richtig Pluspunkte.