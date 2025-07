Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 7.7. bis 13.7.2025

Willst Du wissen, was die nächste Horoskop -Woche bringt? Astrologische Lebenshilfe, die diesem Sternzeichen dazu verhilft, einen Blick in die Zukunft zu werfen, gibt es jetzt im neuen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 7.7. bis 13.7.2025.

Liebe und Partnerschaft



Du wirkst derzeit unglaublich anziehend auf andere. Es fällt Dir leicht, Harmonie und Zufriedenheit zu vermitteln, Dein Denken und Fühlen sind gerade sehr ausgeglichen. Doch Du kommst nicht drumherum, einen unkonventionellen Weg einzuschlagen. Manches Außergewöhnliche lässt sich eben nicht auf gewöhnliche Weise lösen. Du sehnst Dich nach Unterhaltung und Abwechslung, Verantwortung steht gerade nicht ganz oben auf Deiner Liste.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du jetzt nicht aufpasst, setzt jede Kalorie schnell an. Yoga könnte Dir helfen, wieder in Balance zu kommen. Du solltest dringend Deine Akkus aufladen, ziehe Dich aus dem Trubel zurück und konzentriere Dich bewusst nur auf eine Sache. Und: Schlucke nicht immer alles runter, sondern sage, was Sache ist. Das tut Dir besser, als Du denkst.

Beruf und Finanzen

Es ist Zeit für eine Kurskorrektur bei Deinen Lebenszielen. Du spürst den Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun und mehr Klarheit zu schaffen. Verzichte lieber auf übertriebene Forderungen, wenn Dir an einer guten und langfristigen Zusammenarbeit liegt. Gib Neidern im Job keine Angriffsfläche, halte Dich bedeckt. Und wenn etwas faul ist: Frage Dich ehrlich, ob es an Dir liegt oder vielleicht doch an jemand anderem.