Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 22.7. - 28.7.2024

Du sehnst Dich nach Liebe und Zärtlichkeit? Die Sterne stehen in der perfekten Position, die nächste Horoskop -Woche bietet die besten Chancen dafür! Erfahre mehr in Deinem kostenlosen Wochenhoroskop für Zwillinge vom 22.7. bis 28.7.2024 .

Liebe und Partnerschaft

Es wäre sinnvoll, einige Verabredungen aus Deinem Terminkalender zu streichen, denn es fällt Dir schwer, alle Termine einzuhalten. Deine grenzenlose Hingabefähigkeit beflügelt Deine Partnerschaft. Eine richtige Gute-Laune-Zeit erwartet Dich. Der Himmel hängt voller Geigen. Das stillt die Sehnsucht nach Romantik und Zärtlichkeit.

Gesundheit und Fitness

Du kannst gerade keine großen Sprünge machen, denn Deine Gesundheit hat in den letzten Tagen ein wenig gelitten. Noch kannst Du nicht so, wie Du willst, teile Dir Deine Kräfte besser ein. Gönn Dir etwas Ruhe. Achte auf abwechslungsreiche Ernährung und versuche Deinen laufenden Heißhungerattacken zu widerstehen!

Beruf und Finanzen

Du hast verspielt, Du solltest für Schadensbegrenzung sorgen. Irgendjemand scheint gegen Dich zu arbeiten. Streng Dich an, denn harter Einsatz wird am Ende belohnt. Kopf hoch! Stolpersteine werden Dir immer wieder in den Weg gelegt. Sei flexibel und plane so wenig wie möglich. Dein Job ist Dir sicher. Eine chancenreiche Zeit erwartet Dich, wenn Du Dich anpasst. Doch wird Dir das nicht sehr leicht fallen, da Du doch meist alles selbst bestimmen willst.