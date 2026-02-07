Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

Die kosmischen Zeichen stehen für Zwillinge in der nächsten Horoskop -Woche auf Erfolg im Beruf. Im Gegensatz dazu scheint die Sternenkonstellation Schwierigkeiten für Dein Sternbild in Liebe und Gesundheit mit sich zu bringen. Im Wochenhoroskop für Zwillinge vom 9.2. bis 15.2.2026 steht a lles zu Deiner Lebenssituation.

Wie lange hält die berufliche Glückssträhne von Zwillinge-Frau und Zwillinge-Mann an? Die Horoskope verraten es :

Liebe und Partnerschaft



Es gefällt Dir jemand wegen seiner verrückten Ideen. Genieße eine besinnliche Zeit, ohne dass Du melancholisch wirst. Positive Gedanken helfen und bringen Erleichterung. Du bist sehr unausgeglichen und launisch. Das kommt davon, weil Du mit Dir und Deinem Leben nicht zufrieden bist. Ändern kannst nur Du es. Deine Sehnsucht nach Nähe macht Dich einfallsreich.

Gesundheit und Fitness

Ein Zahnarztbesuch ist schon lange überfällig! Du weißt, was Dir guttut, setze es also auch um. Gehe zum Tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele. Wenn es Dir schwerfällt, Deinen Körper allein in Schwung zu halten, mache es in Gesellschaft. So macht es auch mehr Spaß.

Beruf und Finanzen

Freue Dich, das Lob, das Du erhalten hast, steht Dir zu. Es ist eine richtig gute Zeit, dauerhafte Entschlüsse zu fassen und Pläne zu schmieden. Projekte gehst Du mit viel Optimismus und Kreativität an. Geschickt setzt Du Dich gegen einen Konkurrenten durch. Falls Du in Deinem bisherigen Beruf unglücklich bist, hast Du jetzt tolle Chancen auf eine neue Arbeitsstätte oder einen anderen Wirkungskreis.