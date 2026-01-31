Wochenhoroskop Zwillinge: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis 8.2.2026

Das Wochenhoroskop für Zwillinge vom 2.2. bis 8.2.2026 warnt Dich vor Hindernissen in Liebe, Gesundheit und Beruf . In der nächsten Horoskop -Woche solltest Du beachten, dass es nicht immer andere, sondern Zwillinge-Frau und Zwillinge-Mann selbst sind, die sich das Leben schwer machen und ihre wahre Energie blockieren.

Liebe und Partnerschaft

Du brauchst viel Körperkontakt und Seelennähe zum Lieblingsmenschen. Ein rechtzeitiger Rückzug bringt Dir jetzt ungeahnte Vorteile. Du musst Dich nur so schnell wie möglich entschließen. Zögere nicht! Du gehst jetzt beim Flirten aufs Ganze. Je mehr Du die Initiative ergreifst, umso reizvoller bist Du für Deinen Schatz.

Gesundheit und Fitness

Die richtige Liebe beflügelt Körper, Geist und Seele. Du erhältst gute Tipps für Therapiemöglichkeiten. Rücken schonen, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Fettarm essen oder mehr Bewegung, sonst droht der berühmte Hüftring.

Beruf und Finanzen

Deine Kreativität und Deine glasklaren Vorstellungen sind eine Erfolgsgarantie. Es steht Dir beruflich eine chancenreiche Zeit bevor. Nutze das für Dich. Positive Aspekte symbolisieren die Zunahme besonderer Fähigkeiten. Besonders im Umgang mit Partnern und im Gespräch bei der Arbeit kannst Du Dein Wissen wunderbar und fördernd einsetzen und anbringen.