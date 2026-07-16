Mann will Eisfach aufräumen: Was er dabei findet, macht seine Wohnung plötzlich zum Pilgerort

Agra (Indien) - Die Putzaktion im Wohnhaus eines Inders nahm eine völlig unerwartete Wendung, als der Mann im Eisfach seines Kühlschranks ein seltsames, gefrorenes Gebilde fand. Kurz darauf wurde sein Zuhause gestürmt - von aufgeregten Gläubigen, die die Entdeckung anbeten wollten.

Im Kühlschrank eines Inders wurde dieser kleine Eisberg entdeckt. Gläubige sehen darin ein göttliches Zeichen. © Bildmontage/Screenshot/X/@Sachingupta

Der Vorfall ereignete sich im Viertel Nagla Bhuja in der Stadt Agra im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh: Beim Ausräumen seines Tiefkühlfachs stieß der Anwohner laut örtlichen Medien auf einen mehr oder weniger kleinen Eisberg.

Was für viele sicherlich keine große Überraschung in einem Eisfach sein dürfte, stellte für den Inder ein göttliches Zeichen dar. Der Mann erkannte in dem Gebilde nämlich ein sogenanntes "Shivling", also das heiligste Symbol im Hinduismus, welches den Gott Shiva und die kosmische Schöpfungskraft repräsentiert.

Der Begriff bezieht sich außerdem auf einen heiligen, indischen Berg. Der 6543 Meter hohe "Shivling" liegt im Himalaya, gilt als heilige Stätte der Schöpfung und ist ein Wallfahrtsort.

Letzteres wurde innerhalb kürzester Zeit auch das Haus des Tiefkühlfachs, nachdem sich unter den Nachbarn die frohe Kunde über den göttlichen Fingerzeig herumgesprochen hatte. Zahlreiche Gläubige zogen laut Free Press Journal zur Küche des Inders und führten heilige Rituale durch.