Mann will sich Haus kaufen: Was er dann bei Besichtigung im Keller entdeckt, lässt ihn erschaudern

Michigan - Die routinemäßige Inspektion eines Wohnhauses sollte für einen Kaufinteressenten anders enden als erwartet. Ein merkwürdiger Fund im Keller des Gebäudes brachte Zweifel auf, ob man diese Immobilie überhaupt je wieder betreten sollte ...

In einem Haus in Michigan wurde im Keller ein abgeriegelter, mysteriöser Raum entdeckt. © Bildmontage/Screenshot/Reddit/agoss123b (2)

Reddit-User "agoss123b" berichtet auf der Plattform über den schauerlichen Moment, als er im Keller des 19 Jahre alten Gebäudes in Michigan einen mysteriösen, abgeriegelten Raum entdeckte.

Im Video dazu kann man im Schein einer Taschenlampe eine versteckte Kammer ohne Decke sehen. Die Wände sind kahl, auf dem Boden liegen verstreut Laken, eine Matratze sowie Kabel und Müll.

Eine Tür oder Zugangsmöglichkeit sucht man vergeblich. Alles in allem löst der Anblick des Raumes Unbehagen aus.

"Was glaubt ihr, was das ist?", sucht der Reddit-User nach Rat unter den anderen Nutzern. "Er ist komplett abgetrennt, und dieses Foto wurde von einer Leiter zwischen den Balken aufgenommen."

Einen Weg hinein oder hinaus gäbe es nicht, erklärt der potenzielle Käufer weiter. "Die Balken liegen zu eng beieinander, selbst wenn man irgendwie ohne Leiter die Wand hochklettern könnte."

Sein Beitrag verbreitete sich rasch auf der Plattform und zog viele User mit umso mehr Vermutungen an.