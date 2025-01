War es ein Ufo? Ex-Präsident Jimmy Carter machte verstörende Beobachtung

USA - Was hat Jimmy Carter (†100) gesehen? Zu seinen Lebzeiten will der ehemalige US-Präsident ein Ufo beobachtet haben. Einen entsprechenden Bericht hat der hochgeachtete Politiker bei einer Datenbank für Ufo-Sichtungen eingereicht. Manche wittern eine Verschwörung.

An einem Abend im Jahr 1969 war Jimmy Carter, der damals Gouverneur von Georgia werden wollte, zu einem Abendessen mit ausgewählten Gästen eingeladen. Doch was der spätere US-Präsident dann sah, hat ihn noch lange beschäftigt.

Auf den 1977 gestarteten Voyager-Sonden wendet sich Jimmy Carter in einer Botschaft an eine "Gemeinschaft galaktischer Zivilisationen". © Montage: NASA

Bis zuletzt zeigte Jimmy Carter großes Interesse an Wissenschaft und Technik. Auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin wurde an Bord der Voyager-Sonden, die während seiner Amtszeit 1977 ins All starteten, folgende Botschaft an mögliche Außerirdische auf goldenen Schallplatten, den sogenannten "Golden Records", mitgeführt:

"Dies ist ein Geschenk einer kleinen, weit entfernten Welt … Wir hoffen, dass wir uns eines Tages, nachdem wir die vor uns liegenden Probleme gelöst haben, einer Gemeinschaft galaktischer Zivilisationen anschließen können. Diese Aufzeichnung repräsentiert unsere Hoffnung und unsere Entschlossenheit und unseren guten Willen in einem riesigen und ehrfurchtgebietenden Universum."

Jimmy Carter starb am 29. Dezember im Alter von 100 Jahren im Kreise seiner Liebsten auf seiner Farm in Plains (Georgia).