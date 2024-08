Schwerkranker Ex-US-Präsident Jimmy Carter (99): Dieses Ziel möchte er unbedingt noch erreichen

Atlanta - Es steht nicht gut um den 39. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika , Jimmy Carter (99). Seit Monaten befindet sich der Demokrat in palliativer Behandlung. Ob er seinen 100. Geburtstag am 1. Oktober erreicht, ist alles andere als gewiss. Doch ein Ziel treibt ihn an, um noch so lange "durchzuhalten".

Gewählt wird in den USA am 5. November und damit traditionell an einem Dienstag. Gegen Harris tritt dann Republikaner Donald Trump (78) an, der diese zuletzt als "dumm" beschimpfte. "Sie hat einen wirklich niedrigen IQ", so Trump, der die Demokratin weiter als "Verrückte" und "radikalen linken Freak" bezeichnete. Zudem zanken sich beide gerade um einen Termin für ein TV-Duell.

Neben Jimmy Carter und Donald Trump sind übrigens noch die Ex-Präsidenten Bill Clinton (77, Demokrat), George W. Bush (78, Republikaner) und Barack Obama (63, Demokrat) am Leben. Als letzter Ex-Chef des Weißen Hauses verstarb George Bush (Republikaner) 2018 im Alter von damals 94 Jahren.