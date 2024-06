Was ist denn das? Taucher macht mysteriöse Entdeckung im Meer

Tampa (Florida, USA) - In den Tiefen des Meeres schlummern bis heute noch unzählige Mysterien , unentdeckte Schätze - aber auch so manche Überbleibsel prähistorischer Zeiten. Das beweist auch die Geschichte von Alex Lundberg (29).

Kann sein Glück kaum fassen: Alex Lundberg (29) © Screenshot/Facebook/Blair Morrow

Der Fund, dessen Alter nicht definierbar ist, könnte Millionen Jahre alt sein. Lundberg ist überrascht und kann sein Glück kaum in Worte fassen: "Kleine Stücke und Brocken von Stoßzähnen zu finden, ist üblich, aber so große und gut erhaltene zu finden, ist sehr selten", so der Taucher laut des US-amerikanischen Nachrichtensenders "Fox News Channel".

Des Weiteren betonte er: "In Florida gefundene Stoßzähne sind normalerweise sehr empfindlich und zerfallen normalerweise".

Und was macht Landberg nun mit dem "Souvenir"? Da hat der "Dino Hunter" schon genaue Vorstellungen: "Ich habe vor, den Stoßzahn zu behalten. Aber ich muss ihn Ende des Jahres dem Naturkundemuseum in Gainesville melden".

"Wenn sie ihn für wissenschaftlich wichtig erachten, muss ich ihn abgeben, aber das ist sehr unwahrscheinlich."