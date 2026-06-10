Bislang stärkstes Erdbeben des Jahres: Todeszahl steigt weiter an

Mindanao (Philippinen) - Das weltweit stärkste Beben des Jahres hat am Montag die Philippinen erschüttert. Noch immer steigt die Zahl der Toten und Vermissten, der Schaden geht in die Millionen. Und die Erde bebt weiter.

Die Helfer vor Ort sind weiterhin auf der Suche nach Vermissten in den Trümmern. © Foto von FERDINANDH CABRERA / AFP

Die Zahl der Todesopfer nach dem schweren Erdbeben auf den Philippinen ist auf mindestens 45 gestiegen. Zudem wurden neuen Angaben des Zivilschutzes zufolge mehr als 630 Menschen verletzt, 17 weitere gelten als vermisst.

Das Beben der Stärke 7,8 – laut der US-Erdbebenwarte USGS das weltweit stärkste des Jahres – hatte am frühen Montag die südliche Insel Mindanao erschüttert. Seither folgten mehr als 2200 Nachbeben, wie das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) mitteilte.

Mehr als 3000 Gebäude wurden beschädigt oder zerstört, wie Bernardo Rafaelito Alejandro vom Zivilschutz des südostasiatischen Inselstaats sagte.

Auch der internationale Flughafen von General Santos City habe teilweise Schaden genommen. Inzwischen aber werde der Airport wieder für Hilfs- und Regierungsflüge genutzt.