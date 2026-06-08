08.06.2026 13:39 Horror-Beben erschüttert die Philippinen: Mindestens 32 Tote

Ein gewaltiges Erdbeben an den Süden der Philippinen hart getroffen. Mindestens 32 Menschen starben, weitere 120 sind teils schwer verletzt.

Von Benjamin Schön

Mindanao (Philippinen) - Ein gewaltiges Erdbeben der Stärke 7,8 hat am Montagmorgen den Süden der Philippinen erschüttert. Nach Angaben verschiedener Behörden gegenüber kamen mindestens 32 Menschen ums Leben, mehr als 120 wurden teils schwer verletzt.

Sogar eine Filiale der Fast-Food-Kette Jollibee stürzte komplett ein. © EDWIN ESPEJO / AFP Es passierte laut BBC-Berichten um kurz nach halb acht am Morgen (Ortszeit) – mitten im Berufsverkehr und pünktlich zum allerersten Schultag des neuen Jahres. Die Erde bebte so brutal, dass in Sekundenschnelle das nackte Chaos ausbrach. Wie Videos und Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen, liefen Menschen schreiend um ihr Leben, während im Hintergrund ganze Gebäude in Schutt und Asche versanken. Dramatische Szenen spielten sich auch an den Schulen ab: Ein Video aus einer Grundschule zeigt Dutzende panische Kinder, die sich während des Bebens auf dem zitternden Boden zusammenkauerten, während direkt hinter ihnen ein Schutzdach krachend in sich zusammenbrach.

Helfer versuchen mit aller Macht den Schaden zu minimieren. © IMAGO / Anadolu Agency

Philippinischer Präsident verspricht sofortige Hilfe