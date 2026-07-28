Heftiges Erdbeben erschüttert Region: Verletzte, Stromausfälle und Tsunami-Warnung

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Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,1 hat Japan erschüttert und in der Präfektur Kumamoto zahlreiche Schäden verursacht. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Von Benjamin Richter

Kumamoto (Japan) - Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,1 hat den Südwesten Japans erschüttert und in der Präfektur Kumamoto zahlreiche Schäden verursacht. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Die beschädigte Außenwand eines Geschäfts in Kumamoto.
Die beschädigte Außenwand eines Geschäfts in Kumamoto.  © STR / JIJI PRESS / AFP

Wie Gulf News Asia berichtete, registrierte die Feuerwehr zahlreiche Notrufe, zudem gingen Meldungen über Brände ein.

Besonders betroffen ist die Insel Kyushu: Rund 48.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Mehrere Autobahnabschnitte mussten vorsorglich gesperrt werden. Die nationale Wetterbehörde warnte vor möglichen Flutwellen von bis zu einem Meter Höhe.

Regierungschefin Sanae Takaichi (65) ordnete an, die Lage schnell zu bewerten und alle notwendigen Notfallmaßnahmen einzuleiten.

Bislang stärkstes Erdbeben des Jahres: Todeszahl steigt weiter an
Erdbeben Bislang stärkstes Erdbeben des Jahres: Todeszahl steigt weiter an

Das Epizentrum des Bebens lag in einer Tiefe von zehn Kilometern in der Region Kumamoto. Kurz nach der ersten Erschütterung folgten mehrere starke Nachbeben.

Entwarnung gab es hingegen für die Atomkraftwerke: Nach Angaben der Betreiber wurden keine Schäden oder Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Die historische Burg in Kumamoto.
Die historische Burg in Kumamoto.  © -/kyodo/dpa

Region in Japan bereits vor zehn Jahren von schwerem Erdbeben betroffen

Die Region Kumamoto hat bereits in der Vergangenheit tragische Erfahrungen mit schweren Erdbeben gemacht.

Vor zehn Jahren erschütterte ein Beben der Stärke 7,3 die Gegend, forderte zahlreiche Todesopfer und richtete massive Schäden an - darunter auch an der historischen Burg von Kumamoto.

Titelfoto: STR / JIJI PRESS / AFP

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