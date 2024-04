05.04.2024 18:32 Mit einer Stärke von 4,8: Heftiges Erdbeben erschüttert New York

In der Region rund um die Millionenmetropole New York hat am Freitag es ein Erdbeben der Stärke 4,8 gegeben.

New York (USA) - In der Region rund um die Millionenmetropole New York hat es ein Erdbeben gegeben. Nahe New York City hat es am Freitagvormittag ein Erdbeben gegeben. © John Minchillo/AP/dpa Nach Angaben der zuständigen US-Behörde hatte das Beben am Freitagvormittag (Ortszeit) eine Stärke von 4,8 und ereignete sich in einer Tiefe von 4,7 Kilometern. Das Epizentrum lag demnach im US-Bundesstaat New Jersey, etwa 65 Kilometer von New York entfernt. In Manhattan war das Beben als leichtes Grummeln zu spüren. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht. Diese vom U.S. Geological Survey zur Verfügung gestellte Landkarte zeigt das Epizentrum des Erdbebens an der Ostküste der USA. © Uncredited/U.S. Geological Survey/AP/dpa New Yorks Bürgermeister Eric Adams (63) wurde lokalen Medienberichten zufolge über die Geschehnisse informiert.

Titelfoto: John Minchillo/AP/dpa