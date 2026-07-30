Schweres Beben erschüttert Japan: Zahl der Toten steigt immer weiter

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Nach einem schweren Erdbeben im Südwesten Japans ist die Zahl der Toten inzwischen auf 28 gestiegen.

Von Lars Nicolaysen

Tokio (Japan) - Nach dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans ist die Zahl der Toten nach Angaben der Zentralregierung auf 28 gestiegen.

Ein Erdbeben hat am Dienstagnachmittag den Südwesten Japans erschüttert.
Ein Erdbeben hat am Dienstagnachmittag den Südwesten Japans erschüttert.  © Jia Haocheng/XinHua/dpa

Die von der Polizei übermittelte Zahl beinhalte Opfer, bei denen vermutet werde, dass ihr Tod im Zusammenhang mit der Katastrophe steht, zitierte der japanische TV-Sender NHK einen Sprecher der Regierung in Tokio.

Die betroffene Präfektur Kumamoto auf Japans südwestlicher Hauptinsel hatte zuvor laut der Nachrichtenagentur Kyodo zunächst 17 bestätigte Todesfälle gemeldet.

Unterdessen gehen die Such- und Bergungsarbeiten weiter. Durch das Beben der Stärke 7,1 vom Dienstagnachmittag (Ortszeit) wurden viele Gebäude in der Region zerstört.

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Es wird daher befürchtet, dass die Zahl der Toten noch weiter ansteigen wird. Dutzende Menschen erlitten örtlichen Medienberichten zufolge zudem Verletzungen. 

Mehr als 10.000 Menschen können noch immer nicht in ihre Häuser zurückkehren.
Mehr als 10.000 Menschen können noch immer nicht in ihre Häuser zurückkehren.  © Hiro Komae/AP/dpa
Die Such- und Bergungsarbeiten laufen, die Zahl der Toten wird vermutlich noch steigen.
Die Such- und Bergungsarbeiten laufen, die Zahl der Toten wird vermutlich noch steigen.  © Hiro Komae/AP/dpa

Einen Tag nach dem schweren Beben waren noch Tausende Haushalte ohne Strom- und Wasserversorgung. Mehr als 10.000 Menschen mussten auch am frühen Donnerstag weiterhin in Notunterkünften ausharren.

Titelfoto: Bildmontage: Jia Haocheng/XinHua/dpa / Hiro Komae/AP/dpa

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