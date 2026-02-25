Starker Regen löst Erdrutsch aus - Kreisstraße gesperrt

Brackenheim - Nach starken Niederschlägen ist am Mittwoch eine Natursteinmauer eingestürzt und hat eine Kreisstraße im Landkreis Heilbronn unpassierbar gemacht.

Die Strecke soll nun geräumt und wieder befahrbar gemacht werden. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Wochen andauern, wie das Landratsamt Heilbronn mitteilte. Von dem Erdrutsch betroffen ist die K2065 zwischen Brackenheim und Schwaigern, wo ein Teil der Mauer entlang der Fahrbahn einstürzte.

Die Straßenmeisterei sicherte die Stelle und richtete eine Umleitung ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erhöhte sich durch die Regenfälle der vergangenen Tage und eine fehlende Drainage der Druck auf das Bauwerk. Auf einer Länge von knapp 20 Metern hielt die Mauer dem Erddruck schließlich nicht mehr stand.