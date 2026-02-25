Starker Regen löst Erdrutsch aus - Kreisstraße gesperrt
Von Tizian Gerbing
Brackenheim - Nach starken Niederschlägen ist am Mittwoch eine Natursteinmauer eingestürzt und hat eine Kreisstraße im Landkreis Heilbronn unpassierbar gemacht.
Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Wochen andauern, wie das Landratsamt Heilbronn mitteilte. Von dem Erdrutsch betroffen ist die K2065 zwischen Brackenheim und Schwaigern, wo ein Teil der Mauer entlang der Fahrbahn einstürzte.
Die Straßenmeisterei sicherte die Stelle und richtete eine Umleitung ein.
Nach derzeitigen Erkenntnissen erhöhte sich durch die Regenfälle der vergangenen Tage und eine fehlende Drainage der Druck auf das Bauwerk. Auf einer Länge von knapp 20 Metern hielt die Mauer dem Erddruck schließlich nicht mehr stand.
Die Sperrung soll nach Angaben des Landratsamts voraussichtlich bis Ende März dauern. Ein Gutachter soll klären, wie die Strecke gesichert und wieder freigegeben werden kann.
