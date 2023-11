Aktueller Stand zum Hochwasser im Südwesten

Der Fußballplatz des SV Daugendorf in Riedlingen steht durch das Hochwasser der benachbarten Donau unter Wasser. © Thomas Warnack/dpa

Vor allem im südlichen Baden-Württemberg sei das Wasser teils stark gestiegen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) am Samstag mit. Derzeit seien im Rhein, in der Donau und am Neckar die Hochwassermeldestände überschritten. "In den kleineren Gewässern fallen die Wasserstände derzeit bereits wieder."

Am Rhein-Pegel Maxau bei Karlsruhe ist weiterhin die kritische Marke von 7,50 Metern überschritten, sodass der Abschnitt auch weiterhin für die Schifffahrt gesperrt ist, wie die HVZ auf Nachfrage mitteilte.

Man gehe davon aus, dass der Pegel vermutlich das ganze Wochenende über der kritischen Marke bleibe und daher auch weiterhin keine Schiffe fahren könnten.

Weil im Schwarzwald am Wochenende erneut Niederschlag erwartet wird, rechnen die Hochwasserexperten für Montag mit einem erneuten Anstieg des Rheinpegels - dann könnte auch der bisherige Höchststand von 8,05 Metern leicht überschritten werden, teilte die HVZ mit.