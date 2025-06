Flut-Untersuchung deckt gravierende Ursachen für mangelhaften Schutz der Bevölkerung auf

Alles in Kürze

Erftstadt 2021: Das Ausmaß der Zerstörung nach dem Unwetter war gigantisch. © David Young/dpa

In einem vom Ausschussvorsitzenden Sven Wolf (49, SPD) skizzierten Berichtsentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Düsseldorf vorliegt, werden unter anderem unzureichende Frühwarnsysteme, schlechte Kommunikation und die nicht extremwettertaugliche Infrastruktur in den Kommunen bemängelt.

Der Abschlussbericht soll noch in diesem Monat zwischen allen fünf Landtagsfraktionen final abgestimmt und im Juli im Plenum beraten werden.

Bei der Bewertung der Defizite und Handlungserfordernisse hatte es in den vergangenen Jahren in vielen Punkten weitgehende Übereinstimmungen zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen gegeben.

Der "Untersuchungsausschuss Flut" tagt seit Beginn der neuen Wahlperiode schon in zweiter Auflage. Auch in der vorherigen Legislaturperiode hatte sich bereits ein Untersuchungsausschuss mit der Aufarbeitung beschäftigt.