Deich gerissen: Gemeinde im Norden teilweise evakuiert

Lilienthal - In der Gemeinde Lilienthal bei Bremen ist nach Angaben der örtlichen Feuerwehr ein Deich gerissen. Der betroffene Bereich werde von den Einsatzkräften aktuell evakuiert, teilte die Feuerwehr Lilienthal am Mittwochnachmittag über Facebook mit.

Wegen der angespannten Hochwassersituation in Lilienthal stellte der Landkreis Osterholz am Mittwochnachmittag das sogenannte "außergewöhnliche Ereignis" fest. Dies ist eine Vorstufe des Katastrophenalarms.

Die Anwohner würden mit einem Shuttleservice in eine Notunterkunft in einer Turnhalle gebracht. Eine Straßenbahnlinie fährt wegen der Nähe zu dem Einsatzgebiet nicht mehr. Für sie gibt es einen Schienenersatzverkehr. Das gefährdete Gebiet darf nicht betreten werden.

Lilienthal im Landkreis Osterholz grenzt direkt an das Bremer Stadtgebiet. In Bremen ist die Hochwasserlage im Stadtteil Borgfeld ähnlich angespannt. Innensenator Ulrich Mäurer (72, SPD) will sich dort am Donnerstag selbst ein Bild von der Lage machen.