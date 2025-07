Flut reißt Katharina (†19) in den Tod: "Ich sehe sie in einer Umarmung mit dieser Frau"

Alles in Kürze

Mitte Juli 2021 starben 135 bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. © Boris Roessler/dpa

Frauke Kraatz steht in einer Kirche in Barweiler, entfacht eine Kerze. "Als wir sie vermisst haben, haben wir eine Kerze angezündet und gebetet, dass wir sie doch noch finden", sagt sie in der fünfteiligen ZDF-Doku "Menschen im Ahrtal - 4 Jahre nach der Flut". Mittlerweile erneuert die Familie das Ritual, "damit Katharina gut aufgehoben ist".

Die 19-Jährige war leidenschaftlich in der Feuerwehr Barweiler aktiv und am Tag der Flut mit ihrem Vater Udo im Einsatz, um Menschenleben zu retten.

"Ich habe ein Kind mit strahlenden Augen zum Feuerwehrhaus gebracht und sie nicht wiedersehen dürfen", trauert ihre Mutter um ihr einziges Kind.

Aus einer Unterkunft auf einem Campingplatz wollte Katharina eine gehbehinderte Frau holen. Beide wurden von den Wassermassen eingeschlossen und dann mitgerissen. Sie hatten keine Überlebenschance.