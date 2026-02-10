Eis und Schnee schmelzen: In Mittelfranken droht Hochwasser

München - Am Dienstag nähert sich Bayern von Westen her ein Randtief des atlantischen Tiefs Tamara. Im Osten des Freistaats von Oberfranken über Niederbayern bis zum östlichen Alpenraum ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Tagesverlauf freundlich mit hervorkommender Sonne.

Die Temperaturen steigen weiter an. Das könnte für einige Probleme sorgen. © Malin Wunderlich/dpa

Von Unterfranken bis nach Schwaben und Oberbayern wird es hingegen nach freundlichem Tagesanfang wieder bedeckt und es kommt geringer Regen auf.

Die Temperaturen im Freistaat sind mit 4 bis 8 Grad relativ mild und dürften Eis und Schnee weiter schmelzen lassen.

Dies könnte in den kommenden Tagen in Teilen Bayerns die Hochwassergefahr deutlich steigen lassen.

Für die Kreise Ansbach, Erlangen-Höchstadt und Forchheim in Mittelfranken gilt am Dienstag daher eine Warnung vor Überschwemmungen infolge von Schneeschmelze – ausdrücklich auch an kleineren Gewässern.

Ab Mittwoch weitet sich laut Hochwassernachrichtendienst die Hochwassergefahr in Franken voraussichtlich auf weitere Gebiete aus.