Elbe-Hochwasser in Dresden: Das sagen Experten für die nächsten Tage voraus

Das Hochwassergeschehen ist in Sachsen noch angespannt. Das Landeshochwasserzentrum und das tschechische hydrometeorologische Institut sagen, wie es weiter geht

Von Thomas Staudt

Dresden - Auch zum Wochenbeginn ist das Hochwassergeschehen in Sachsen noch angespannt. Am heutigen Montagvormittag erreichte das Elbehochwasser bei Schöna in der Sächsischen Schweiz die Warnstufe 2.

Die Hochwasserlage bleibt in Dresden weiter angespannt. © DPA/Robert Michael Die Fähre nach Hrensko (Tschechien) hat deshalb ihren Betrieb eingestellt. Auch der Fährbetrieb auf der Strecke Postelwitz - Krippen - Bad Schandau ist wegen des Hochwassers ausgesetzt, wie der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) mitteilte. Bereits um 7 Uhr war der Pegel Schöna über die 5-Meter-Marke geklettert - und damit früher als erwartet. In Dresden pausiert die Fähre zwischen Johannstadt und Neustadt, die Buslinie 88 fährt den Wendeplatz am Kleinzschachwitzer Fähranleger nicht mehr an und endet derzeit an der Gleisschleife der Straßenbahn in der Freystraße. Hochwasser Pegel steigen: Schon wieder Hochwasser in Sachsen! Für die nächsten Tage sagen die Wetterdienste für das Einzugsgebiet der Elbe nur mäßigen Regen mit Niederschlägen von im Schnitt 20 Millimeter pro Quadratmeter voraus. Zudem fällt Niederschlag wegen sinkender Temperaturen in den Mittelgebirgen wieder häufiger als Schnee. Das tschechische hydrometeorologische Institut erwartet für den Pegel Usti nad Labem nur für Mittwoch einen leichten Anstieg, ansonsten ein Stagnieren der Wasserführung.

Erste Gehwege entlang der Elbe in Dresden wurden am Montag überspült. © xcitepress/Finn Becker