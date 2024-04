Hochwasserschutz: Zig Millionen für großes Projekt in Südthüringen

Eisfeld - Mit Investitionen von rund 25 Millionen Euro ist in Eisfeld (Kreis Hildburghausen) ein großes Hochwasserschutzprojekt abgeschlossen.

In den vergangenen neun Jahren wurden entlang der Werra umfangreiche technische Bauwerke errichtet.

Dazu gehören nach Ministeriumsangaben unter anderem rund 1,8 Kilometer Hochwasserschutzmauern, drei Schutzdeiche sowie sechs Brücken und zwei Schöpfwerke. Außerdem wurden zehn Wohn- und Nebengebäude zurückgebaut.

Laut Umweltminister Bernhard Stengele (61, Grüne) wird beides benötigt: mehr Raum für Flüsse und technischer Hochwasserschutz. "Das sind - wie wir in Eisfeld sehen - lange Prozesse", sagte Stengele, der zur Fertigstellung der Anlagen am Dienstagnachmittag in Eisfeld erwartet wird.

Deshalb habe der Freistaat auch ein erstes langfristig angelegtes Hochwasser-Landesprogramm schon durch ein Zweites bis zunächst 2027 ergänzt. "Wir bereiten uns darauf vor, dass die Klimaveränderungen zu Extremwetterlagen führen."