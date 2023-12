Alle Buchungen abgesagt! Gastwirt büßt komplettes Weihnachts-Geschäft ein

Wurzen - Sein Gasthaus war über die Feiertage ausgebucht, etliche Gänse warteten in der Kühlung auf die Zubereitung zum Festtagsbraten. Doch am Ende kam kein einziger Gast zu Sirko Wedekind (49) ins Fährhaus Dehnitz - weil es von der Mulde eingeschlossen war.

Musste an den Feiertagen 300 Gästen absagen: Fährhaus-Gastwirt Sirko Wedekind (49). © Frank Schmidt

Gut 300 Gäste hatten für die beiden Feiertage Plätze in dem beliebten Ausflugslokal bei Wurzen reserviert. Für seine Weihnachtskarte mit Gänsebraten hatte Sirko Wedekind die Lager gefüllt.

"Mit Ware für mehr als 6000 Euro", erzählt der Mann, der an der Mulde Gastwirt und Fährmann zugleich ist.

Doch zu Heiligabend stieg der Pegel der Mulde rasend schnell an. "Am Vormittag habe ich draußen noch alles beräumt, dann haben wir etwas in Familie gefeiert und gegen 16 Uhr beschert."

Danach gab’s dann die zweite, weit unangenehmere Bescherung. Die ausufernde Mulde schloss den Gasthof ein. In der Nacht zum ersten Feiertag habe das braune Wasser rund 80 bis 90 Zentimeter hoch an der Tür gestanden, erzählt der Wirt.