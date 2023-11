Hochwasser im Südwesten: Lässt der Regen bald nach?

Stuttgart - Nach tagelangen Regenfällen entspannt sich die Hochwasserlage an den Flüssen und Bächen im Land langsam wieder.

Der andauernde Regen hat sowohl mehrere Flüsse als auch Kanäle im Südwesten zum überlaufen gebracht. © Thomas Warnack/dpa

Am Montagmorgen seien die Pegelstände kaum gestiegen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) mit. In kleineren Gewässern sei das meiste sogar schon abgeklungen, sagte ein Sprecher. Viele Wasserstände würden sinken.

Nur am Oberrhein blieb der Wasserstand auf einem erhöhten Niveau. Am Rhein-Pegel Maxau bei Karlsruhe war am Montag weiterhin die kritische Marke von 7,50 Metern überschritten.

Darum war der Abschnitt noch für die Schifffahrt gesperrt. Frühestens am Dienstagabend, voraussichtlich jedoch erst am Mittwoch erwartet die HVZ, dass der Wasserstand unter die kritische Marke fällt. Dann könne auch die Schifffahrt wieder aufgenommen werden, hieß es.

Zwar sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis Dienstag noch unbeständiges Wetter mit Regen voraus. Laut HVZ dürfte das Wasser in dem einen oder anderen Fall nur gering steigen.