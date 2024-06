Mit Badeanzug in die gefährlichen Fluten: Frau geht aus Spaß baden!

Deggendorf - Was ging nur in ihrem Kopf vor? Die Freiwillige Feuerwehr Deggendorf musste am gestrigen Montagabend eine Frau aus einer vollgelaufenen Fußgängerunterführung holen. Diese war in einem Badeanzug baden gegangen.

Die Feuerwehr musste in Deggendorf einschreiten! Eine Frau war in einem Badeanzug in eine vollgelaufene Unterführung gestiegen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Stadt Deggendorf am heutigen Dienstag mitteilte, hatten die Einsatzkräfte die Frau bei einer routinemäßigen Kontrollfahrt bemerkt. Diese war einer Sprecherin zufolge zuvor in der Unterführung an der Neusiedler Straße in das Wasser gegangen.

Die Verantwortlichen bitten im Zusammenhang mit dem erschreckenden Zwischenfall per dringendem Appell wenig überraschend, "das Badeverbot in Überschwemmungsbereichen einzuhalten". Bei dem Hochwasser in Bayern besteht Lebensgefahr!