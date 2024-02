Hochwasser in Hessen: Die Pegelstände steigen weiter an

Die Hochwasser-Lage in Hessen spitzt sich zu: Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage steigen die Pegelstände auch am heutigen Freitag weiter an!

Wiesbaden/Offenbach am Main - Nach dem Dauerregen in den vergangenen Tagen ist an zehn Messstellen in Hessen - vor allem entlang der Fulda, Lahn und Kinzig - die Meldestufe zwei der amtlichen Hochwasserskala erreicht worden.

Die Lahn bei Gießen war bereits im Januar über die Ufer getreten, nun kommt es dort erneut zu Hochwasser. © Christian Lademann/dpa Die Meldestufe zwei entspricht einem größeren Hochwasser, bei dem etwa das Ufer überflutet wird und einzelne Gebäude gefährdet sein können. Betroffen sind hauptsächlich Nord- und Osthessen, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden am Freitagmorgen mitteilte. An sieben Pegeln wurde hier die Meldestufe zwei überschritten, unter anderem an den Messstellen in Bad Hersfeld, Kämmerzell und Bronnzell. Hochwasser Alarmstufe 1 für Dresden, aber Elbepegel geht zurück In Mittelhessen sind die Pegel Gießen-Klärwerk und Leun betroffen, im Main-Kinzig-Kreis hat der Wasserstand der Kinzig bei Gelnhausen die Meldestufe zwei erreicht. Trotz der nachlassenden Niederschläge steigen die Pegelstände vielerorts weiter an, der Scheitel wird für das Wochenende erwartet.