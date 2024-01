05.01.2024 10:06 Hochwasser in Köln: So hoch könnte der Rhein noch steigen

Das Hochwasser in Köln steigt weiter an. In der Nacht zu Samstag erwarten die StEB Köln den Scheitelpunkt einem Wasserstand bis zu 8,20 Meter.

Von Jonas Reihl

Köln - Zwar soll es in Köln laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Freitag nur noch vereinzelt regnen, die Hochwasser-Situation am Rhein könnte sich dennoch weiter verschärfen. Der Rhein könnte nach Angaben der StEB in der Nacht zu Samstag einen Pegel von bis zu 8,20 Meter erreichen. © Sascha Thelen/dpa So gehen die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) davon aus, dass im Laufe des Tages mit einem starken Anstieg des Rheinpegels zu rechnen sein wird. Derzeit steige der Wasserstand um rund fünf Zentimeter in der Stunde. Allein in den letzten 24 Stunden sei der Pegel sogar um etwa einen Meter gestiegen. Aktuell sind laut StEB noch bis einschließlich Freitag Niederschläge im gesamten Rheingebiet vorhergesagt. Hochwasser "Verbrecher": Ungemütlicher Empfang für Scholz im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt! Der Stadtbetrieb geht daher davon aus, dass der Rheinpegel voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag seinen Scheitelpunkt erreichen wird. Höhen von bis zu 8,20 Meter könnten dabei nicht ausgeschlossen werden. Ab Samstag könnte der Wasserstand laut StEB dann langsam wieder fallen. So gut ist Köln vor Hochwassern geschützt Der Pegel des Rheins steigt seit einigen Tagen wieder an. Grund zur Sorge gibt es laut Stadt Köln jedoch nicht. © Oliver Berg/dpa Für Kölnerinnen und Kölner besteht dennoch kein Grund zur Sorge. Laut Stadtverwaltung sei Köln inzwischen sehr gut gegen Hochwasser gerüstet. So sollen in den vergangenen Jahren rund 260 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert worden sein. Damit sei Köln nach Angaben des Landesumweltministeriums flächendeckend gegen ein 100-jähriges Rekord-Hochwasser gesichert, in den nördlichen Stadtgebieten sogar gegen ein 200-jähriges Hochwasser.

Titelfoto: Oliver Berg/dpa