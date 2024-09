Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Pegelstände der Elbe steigen!

Magdeburg - Wegen starker Regenfälle entlang der Elbe könnten auch auf den in Sachsen-Anhalt liegenden Flussabschnitten die Pegelstände steigen.

Ende der Woche könnte in Magdeburg die Alarmstufe 1 ausgerufen werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Das geht aus einer Vorhersage der Landeshochwasserzentrale von Sonntagnachmittag (Stand: 13 Uhr) hervor.

Demnach werden an den Messstellen in Aken im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Barby im Salzlandkreis Stände im Bereich der Alarmstufe 1 erwartet. Gegen Ende der Woche könnte das den Experten zufolge auch in Niegripp nahe Magdeburg der Fall sein.

Den Angaben der Zentrale zufolge würde das Erreichen der Alarmstufe 1 bedeuten, dass die Elbe stellenweise ausufern kann, jedoch nur in kleinerem Ausmaß.

Zwar gelte dann, wachsamer zu sein, allerdings besteht für Anlieger dann noch keine Gefahr. Am Sonntagnachmittag verzeichnete die Zentrale an allen Messstellen in Sachsen-Anhalt keine Hochwassergefahr (Stand: 15.30 Uhr).