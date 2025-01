Hochwasser-Warnung an der Mosel: Pegelstände steigen deutlich an!

Cochem - Anhaltender starker Regen und Schneeschmelze durch mildere Temperaturen haben die Mosel in Rheinland-Pfalz an einigen Stellen über die Ufer treten lassen. Zur Wochenmitte wird der vorübergehende Höchststand erwartet.

Die Uferanlagen in Cochem (Landkreis Cochem-Zell) sind bereits überflutet. Bis Mitte der Woche sollen die Pegelstände noch einmal steigen. © Thomas Frey/dpa

Der höchste Wasserstand in Cochem werde etwa in der Nacht zum Dienstag erwartet, hieß es von der Hochwasservorhersagezentrale in Rheinland-Pfalz.

Dann würde der Pegel zwischen 600 und 650 Zentimetern liegen. Für Trier wird der Höchststand für den Verlauf des Montags zwischen 670 und 720 Zentimetern erwartet.

Auch in den kommenden Tagen ist weiterhin Regen und Schnee vorhergesagt. Deshalb sei an der Mosel zur Wochenmitte ein weiterer Anstieg der Wasserstände möglich.

Insbesondere am Dienstag und Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst verbreitet Schnee- und Regenschauer in den betroffenen Regionen.