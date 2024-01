Landesregierung verrät: So schlimm war das Weihnachtshochwasser in NRW wirklich

In vielen Städten, wie hier in Köln, war der Pegelstand kritisch. © Roberto Pfeil/dpa

Das hat NRW-Umweltminister Oliver Krischer (54, Grüne) am Freitag in Düsseldorf mitgeteilt, nachdem an der Lippe auch der letzte Pegelstand unter die Warnstufe 1 gesunken war.

Größere Schäden an Infrastruktur und Gebäuden seien nach derzeitigen Erkenntnissen ausgeblieben. Die Gefährdung der Menschen habe mit dem Einsatz tausender Einsatzkräfte vermieden werden können.

"Auch die Deiche und Schutzanlagen im Lande haben dem Hochwasser Stand gehalten", bilanzierte Krischer. "Allerdings müssen wir auch feststellen: Es gibt hier deutlichen Sanierungsbedarf."

Der Hochwasserschutz müsse weiter gestärkt werden: "Durch die Klimakrise werden Wetterextreme in Zukunft öfter eintreten." 13 von 17 Fluss-Einzugsgebieten in Nordrhein-Westfalen seien von Hochwasser betroffen gewesen. Räumliche Ausdehnung und Dauer seien außergewöhnlich gewesen.

"Praktisch überall im Land war zwischen Weihnachten und Neujahr Hochwasser, wenn auch in stark unterschiedlicher Ausprägung", sagte der Umweltminister.