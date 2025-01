Lawine überrascht Tourengeher! Mann wird Hunderte Meter mitgerissen

In dem Gebiet, in dem die beiden Tourengeher von den Schneemassen überrascht wurden, herrscht derzeit mäßige Lawinengefahr. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Nach einem Bericht der Kronen Zeitung läuteten am heutigen Montag die Lawinen-Alarmglocken des Deutschen Alpenvereins.

Sie beobachteten eine Lawine im Kaisertal in den Lechtaler Alpen. So löste sich laut dem Bericht der Zeitung gegen 11 Uhr die Schneedecke in einer Höhe von 2889 Metern und rauschte den steilen Abhang hinunter.

Gleichzeitig befanden sich ein Mann und eine Frau auf dem Weg zu dem Gipfel. Glücklicherweise konnte sich die Frau noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch der Mann wurde von den andonnernden Schneemassen erfasst.

Rund 300 Meter wurde er von der Lawine mitgerissen und schließlich unter dem Schnee begraben.