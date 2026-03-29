Lawine verschüttet Mann am Watzmann: Kopf schaut noch heraus

Berchtesgaden - Ein Mann wurde am Samstag am Watzmann von einer Lawine mitgerissen und teils verschüttet.

Am Watzmann haben Skifahrer eine Lawine ausgelöst. © 7aktuell.de/Ferdinand Dörfler-Farthofer

Wie die Polizei mitteilte, war eine vierköpfige Gruppe einheimischer Skitourengehern am Mittag am Watzmann-Hocheck unterwegs.

Bei der Abfahrt löste einer der Skifahrer gegen 13 Uhr oberhalb der sogenannten Watzmanngrube ein Schneebrett mit einer Breite von 30 bis 40 Metern.

Nach Warnrufen sei der vorausfahrende Skifahrer noch aus der Lawine herausfahren, sein Kamerad wurde jedoch erfasst und über steiles Felsgelände mitgerissen. Nach knapp hundert Metern blieb der 64-Jährige verschüttet liegen.

"Sein Glück im Unglück war, dass noch der Kopf herausschaute", so die Polizei. Die anderen Begleiter hatten oberhalb gewartet und blieben unverletzt. Sie setzten sofort einen Notruf ab und befreiten ihren Freund aus dem Schnee.