Lawinen-Tragödie in Österreich: Deutscher Snowboarder (†49) von Schneemassen begraben

Kühtai - In Tirol ist ein Snowboarder aus Berlin bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen.

Der 49-Jährige wurde durch eine Lawine getötet. (Symbolfoto) © Zoom.Tirol/APA/dpa

Der 49-Jährige war laut österreichischer Polizei am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Snowboardern im freien Gelände des Skigebiets Kühtai unterwegs, als sich ein Schneebrett löste.

Daraufhin erfasste eine Lawine die zwei hinteren von ihnen bei ihrer Abfahrt. Der 49-jährige Berliner wurde komplett verschüttet, bei dem anderen Wintersportler ragte noch der Kopf aus den Schneemassen hervor.

Der Dritte hatte Glück und blieb unverletzt.

Da die Snowboarder keine Notfallausrüstung bei sich hatten, konnten sie sich nicht selbstständig befreien.